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قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة

أخبار العالم العربي

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة
وسائل إعلام
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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع.

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ومستشفى غزة للطب النفسي هو مستشفى حكومي متخصص في تقديم خدمة الطب النفسي، يقع في مدينة غزة في حي النصر شارع العيون.

أنشئ في العام 1980، ويخدم جميع مناطق ومحافظات قطاع غزة، كونه المستشفى التخصصي الوحيد في مجال الصحة النفسية بالقطاع.

وقال مصدر طبي في وقت سابق إن إسرائيل قصفت أيضا مستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين.

يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأحد، أن "70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

المصدر: RT+ أ ف ب

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