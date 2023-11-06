الصحة في غزة: أكثر من 200 قتيل في الغارات الإسرائيلية هذه الليلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

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وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام "أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية" موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى مقتل 9770 فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن "70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال".

وكشف أن الوزارة تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

المصدر: RT+ أ ف ب