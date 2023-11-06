باكستان تدين تصريحات وزير إسرائيلي يدعو لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية

دانت باكستان يوم الاثنين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، في بيان، إن "هذا التصريح المفزع يعكس نية التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعكف عليها دولة الاحتلال".

وذكرت ممتاز زهرة بلوش أن "التصريح بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.

ولاقى تصريح وزير التراث الإسرائيلي إدانات كبيرة، حيث دانته الخارجية الفلسطينية وحركة "حماس" التي اعتبرتها بأنها " تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة ورموزها ضد شعبنا الفلسطيني، وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم".

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كما أدانت الخارجية الأردنية تصريحات عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "كأحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على"حماس"، معتبرة "أنها دعوة للإبادة الجماعية".

من جهتها أدانت كل من السعوية والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وكالات