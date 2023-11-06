بوحبيب: ما قاله نصرالله لم يتغير منذ البداية

علق وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، معتبرا أن ما قاله الأخير يوم الجمعة الفائت، "لم يتغير منذ البداية. ولكنه شرح ذلك جيدا".

وقال بو حبيب إن "الانطباع بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة إلا إذا هاجمت إسرائيل لبنان، أو إذا أصبح الوضع سيئا للغاية في غزة".

وأكد بو حبيب أن "ما قاله حسن نصر الله أمس لم يتغير منذ البداية. ولكنه شرح ذلك جيدا بالأمس لجميع المعنيين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن "أبدا أن تتنبأ بما سيحدث في مثل هذه الظروف. لأن حادثة واحدة يمكن أن تبدأ حربا".

وأضاف: "اللبنانيون لا يريدون الحرب. ولا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب... ونأمل ألا يبدأ الإسرائيليون حربا معنا".

المصدر: CNN