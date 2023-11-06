إيران تهدد.. هل ينزلق الشرق الأوسط نحو حرب كبرى بعد نشر واشنطن غواصة نووية؟

ضمن مساعيها للحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة وانضمام أطراف أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن غواصة نووية من طراز "أوهايو"

وصلت إلى الشرق الأوسط لتنضم بذلك إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد".

كَشف القيادة الامريكية لنطاق تحرك غواصتها جاء مخالفا لنهج السرية المتبع عند تنقل أي من وحدات الثالوث النووي الأمريكي فيما اعتبر رسالة ردع موجهة لإيران.. وذلك بعد تهديد صريح من وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني بضرب القوات الأمريكية ما لم تنفذ وقفا لإطلاق النار في غزة.

فهل إيران معنية حقا بالتحرك عسكريا لإنهاء الحرب على غزة؟ وهل ترجح التحركات العسكرية الأمريكية احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة؟

Your browser does not support audio tag.