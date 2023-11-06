سموتريتش يطالب "بخلق مساحات أمنية حول مستوطنات الضفة ومنع اقتراب الفلسطينيين منها"

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى إنشاء "مناطق أمنية حول المستوطنات في الضفة الغربية ومنع العرب من الاقتراب منها".

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت طالب سموتريتش بـ"تحديد موعد لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بشأن الإهمال المستمر لأمن المستوطنين في يهودا والسامرة"، داعيا إلى "خلق مساحات أمنية معقمة حول المستوطنات ومنع العرب من دخولها، بما في ذلك لغرض الحصاد".

وأوضح أن إقامة مناطق أمنية "مهم لثلاثة أغراض على الأقل: أولا، الأمن ومنع اقتراب العرب الذين قد يستخدمون هذا لشن هجمات. ثانيا، الشعور بالأمان، نظرا للحساسية الكبيرة لدى الجمهور وتجنيد العديد من الرجال في الاحتياط، مما يترك النساء والأطفال بمفردهم. ثالثا، منع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال الصراع ويسبب لنا الكثير من الأضرار".

وقال: "مع كل الاحترام الواجب، هذا جنون لست مستعدا لتحمله بعد الآن. لا يمكن الادعاء من جهة بنقص القوات، والمطالبة بتحويل الأموال إلى قيادة الإرهاب الفلسطيني لمنع التدهور الذي يتطلب قوات، ومن ثم إهدار القوات في مثل هذا السخافة الخطيرة".

وأضاف: "لا يمكن الادعاء بأن أحداث الاحتكاك تضر بالمجهود الحربي والشرعية الدولية ولا تقوم بالحد الأدنى اللازم لتقليصها إلى الحد الأدنى الممكن من خلال خلق تلك المساحات الأمنية وإبعاد نشطاء اليسار الفوضوي الذين أشعلوا النار في المنطقة... لعدة أشهر صرخت في مجلس الوزراء وتم الرد علي بالازدراء والصمت. كلنا ندفع الثمن اليوم. ولن أسمح بإراقة المزيد من الدماء على مسؤوليتي".

المصدر: "معاريف"