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بريطانيا تسحب مؤقتا بعض موظفي سفارتها من لبنان

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بريطانيا تسحب مؤقتا بعض موظفي سفارتها من لبنان
صورة تعبيرية - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين أنها سحبت مؤقتا بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان.

ونصحت الوزارة البريطانيين بعدم السفر إلى لبنان بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وتبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وحثت البريطانيين في لبنان على المغادرة في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة.

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وطلبت دول عربية وغربية من رعاياها مغادرة لبنان وحذرت من ضرورة تجنب السفر إليها على خلفية التوترات التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: أ ف ب

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