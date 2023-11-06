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مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي لسيارة مدنية في جنوب لبنان إلى 5

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مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي لسيارة مدنية في جنوب لبنان إلى 5
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استهداف سيارة مدنية جنوب لبنان
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أفاد مراسلنا، الاثنين، بارتفاع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي لسيارة مدنية في بلدة عيناتا جنوب لبنان إلى 5، بعد وفاة والدة الأطفال الثلاثة الذين قضوا مع جدتهم .

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وقتلت أمس الأحد، امرأة و3 من أحفادها بقصف إسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان، إثر استهدافها بمسيرة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أنه قتل 3 أطفال وجدتهم حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناثا وإصابة امرأة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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