السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة عن عدد القتلى الكبير في غزة: لا نعرف كم إرهابيا بينهم

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على التمييز بين المدنيين والإرهابيين في عدد القتلى الذين تم الإبلاغ عنهم في قطاع غزة".

وفي مقابلة مع شبكة cbs news، سئل عن آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، ورد هرتسوغ قائلا: سأكون حذرا للغاية، بشأن الحكم على هذه الأرقام لأنه لا أنت ولا أنا نعرف كم منهم إرهابيون مسلحون وكم منهم مدنيون".

وأضاف: "لذا دعونا نكون حذرين للغاية بشأن ذلك، لأنني لا أعرف كم منهم إرهابيون، جيشنا يقول إنه يقتل العديد من الإرهابيين في اشتباكات مسلحة، لذلك دعونا نكون حذرين للغاية بشأن ذلك".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده للتمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين"، على الرغم من اعترافه بعدم قدرته على معرفة الفرق.

وأشار إلى "أننا دعونا السكان المدنيين إلى الانتقال إلى الجنوب بعيدا عن الأذى، وحماس تفعل كل ما في وسعها لإبقائهم هناك.. انتقل معظم السكان إلى الجنوب، وبينما نحن نضغط على حماس في الشمال، ندعو الناس إلى الابتعاد عن طريق الأذى".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأفادت بأن "القصف الإسرائيلي يقتل طفلا ويصيب طفلين كل عشر دقائق، وارتكب 1006 مجزرة".

المصدر: The Hill + RT