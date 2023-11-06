"كتائب أبو علي مصطفى" تعلن استهداف تحشدات عسكرية إسرائيلية شرق رفح وخانيونس بقذائف من العيار الثقيل

أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها استهدفت تحشدات عسكرية إسرائيلية شرق رفح وخانيونس في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت "كتائب أبو علي مصطفى" أن الاستهداف جاء ردا على قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونشرت الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها دمرت 6 دبابات إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

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وكذلك نفذ "حزب الله" اللبناني الاثنين هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.

ومن جهتها أعلنت "كتائب القسام لبنان" مساء الاثنين أنها قصفت مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا بـ 16 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول مدى حتى الآن.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT