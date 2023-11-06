الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة عبد الجليل حنجل أن القوات الإسرائيلية تستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة، وأشار إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس بشكل كامل.

وأكد المتحدث إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف الإسرائيلي.

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وأشار إلى أن 12 سيارة من سيارات الإسعاف والإغاثة دمرت نتيجة غارات القوات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن "الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT