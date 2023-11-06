مصر تصدر قرارات جديدة بعد قصف إسرائيل لسيارات الإسعاف المتجهة لرفح

أفادت مراسلة RT في مصر، بتوقف حركة عبور مزدوجي الجنسية و الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غرة بعد أن قصفت إسرائيل سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين.

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وقالت المراسلة إن القاهرة حركت 69 شاحنة محملة بالمساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة، وقد خرجت الشاحنات من معبر العوجة وسط سيناء.

وأوضحت المراسلة أن الشاحنات خرجت من المعبر المصري ثم إلى منفذ نتسانا الإسرائيلي ليتم تفتيشها من وبعدها تتجه إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر أكدت استعدادها لاستكمال عملياتها التي بدأتها قبل أيام لاستقبال الجرحى وعلاجهم في المستشفيات المصرية، بشرط ألا تقصف اسرائيل سيارات الإسعاف وتزيل العراقيل التي وضعتها أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن "حماس" توافق على مغادرة الأجانب المتواجدين في القطاع، في حال ضمنت إسرائيل وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن طلب "حماس" جاء ردا على هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة من سيارات الإسعاف تقل الجرحى، عند نقطة التفتيش على الحدود مع مصر.

المصدر: RT