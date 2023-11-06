‏محامية تركية تتظاهر أمام خارجية بلادها خلال زيارة بلينكن لأنقرة وتصفه بـ"قاتل الأطفال" ـ فيديو

تظاهرت المحامية التركية، غولدان سونماز، لوحدها أمام مبنى وزارة الخارجية التركية، أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأنقرة.

وهتفت المحامية: "في الداخل يوجد قاتل أطفال.. بلينكن أنت مجرم قاتل أطفال".

وخاطبت المحامية، رجال الأمن التركي عند مدخل وزارة الخارجية التركية، والذين حاولوا إبعادها من المكان. وقالت لهم "يجب عليكم أن تعتقلوا هذا المجرم بلينكن قاتل الأطفال فورا.. اعتقلوه فورا، ولا تلمسونني.. هذا المجرّم يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ويحمي إسرائيل".

وكان بلينكن قد وصل إلى أنقرة الليلة الماضية وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية خصصت بروتوكولا منخفض المستوى لاستقبال بلينكن لدى وصوله إلى مطار أسن بوغا في أنقرة، حيث لم يحضر هناك أي مسؤول تركي رفيع المستوى واقتصر التمثيل التركي على مدير شؤون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية يبرق بلقان ونائب والي أنقرة نامق كمال ناظلي.

وأكد المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر، أن الولايات المتحدة "ليست وسيطا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما هي طرف يقف إلى جانب إسرائيل".

المصدر: RT