شكري يبحث هاتفيا مع عبد اللهيان القمة الإسلامية القادمة في الرياض حول قطاع غزة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، القمة الإسلامية القادمة في الرياض حول قطاع غزة.

وناقش الوزيران عملية الإعداد للقمة الإسلامية القادمة في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.

واستعرض شكري الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قمة منظمة التعاون الإسلامي المخصصة لبحث الوضع في غزة، ستعقد في الرياض هذا الشهر، وأكد أنه يعتزم المشاركة فيها. وذكر الرئيس التركي أن بلاده طرحت مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة.

كما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عزمه زيارة العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة.

المصدر: RT