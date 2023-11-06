فرنسا تدعو إلى هدنة فورية في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع

دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال دي ريفيير: "فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية، يجب أن تكون مستدامة، ذلك ضروري للغاية ويجب أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف: "كما يجب فتح طريق آمن لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي: " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح ... حماس ستستفيد منه"، وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة أسفر عن مقتل اكثر من 8300 شخص وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن "أمام إرهابيي حماس إما الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار ثالث.

المصدر: نوفوستي