طبيب فلسطيني يتلقى نبأ مقتل أبنائه ووالدته وهو على رأس عمله (فيديو)

تلقى طبيب فلسطيني نبأ مقتل أبنائه ووالدته وعدد من أفراد عائلته، وهو داخل مشفى ناصر في خانيونس على رأس عمله.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن غارات جوية شنتها المقاتلات الإسرائيلية وقذائف من الزوارق استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية عنيفة جدا في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، فيما تشهد منطقة غرب تل الهوا استهدافات متتالية و"حزاما ناريا" منذ صباح اليوم الأحد.

وقصف الطيران الإسرائيلي حي الرمال بقنابل الفوسفور، واستهدف منزلا لآل أبو خوصة قرب مفترق عبدالعال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ولفت مراسلنا أن قصفا إسرائيليا استهدف مسجدا شرق جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر: RT