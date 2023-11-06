"سرايا القدس" تستهدف تجمعا للآليات الإسرائيلية غرب موقع "إيرز" بقذائف الهاون (فيديو)

أعلنت "سرايا القدس" في بيان لها، اليوم الاثنين، استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية غرب معبر "إيرز" بقذائف الهاون.

وجاء في البيان: "سرايا القدس تستهدف تجمعا لآليات وجنود العدو غرب موقع "إيرز" بقذائف الهاون".

وأضاف: "سرايا القدس تقصف قوة مشاة مترجلة في منطقة السموني وأخرى في منطقة المقوسي بمدينة غزة بعشرات قذائف الهاون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "سرايا القدس"، أنها استهدفت بقذائف الهاون التحشيدات العسكرية في تلة القاط شمال غزة.

بدورها، أعلنت "كتائب القسام"، أنها دمرت منذ فجر اليوم 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.

وأعلنت الكتائب أيضا تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة "الياسين 105".

المصدر: RT