خامنئي يثمن دور العراق ويؤكد ضروة "تكثيف الضغوط السياسية لوقف قتل الفلسطينيين"

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي لدى لقائه رئيس الحكومة العراقية أن بإمكان العراق كدولة مهمة بالمنطقة لعب دور خاص داعيا لضرورة تكثيف الضغوط السياسية على أمريكا وإسرائيل "لوقف القتل".

وثمن المرشد الإيراني آية الله خامنئي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مواقف العراق الأخيرة في دعم غزة، واصفا إياها بـ"القوية والجيدة" داعيا إلى ضرورة "تكثيف الضغوط السياسية على أمريكا واسرائيل لوقف قتل الفلسطينيين".

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وأضاف المرشد الإيراني أن "بإمكان العراق كدولة مهمة في المنطقة لعب دور خاص في هذا المسار، وأن الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر في الحرب الدائرة".

وشدد خامنئي على أن "الكيان الصهيوني لم يكن بامكانه مواصلة القتال لولا الدعم العسكري السياسي الامريكي له"، منوها بأن "واشنطن تعتبر شريكة الصهاينة في جرائمهم ضد غزة".

بدوره أكد السوداني أن العراق حكومة وشعبا وأحزابا، يقف في الصف الأمامي المناصر لسكان غزة وبأن بلاده تبذل جهودا سياسية كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي.

المصدر: RT