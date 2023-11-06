الخارجية الصينية: سنبذل قصارى جهدنا في مجلس الأمن الدولي لاستعادة السلام في فلسطين

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأن بكين ستبذل خلال رئاستها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي، قصارى جهدها لاستعادة السلام في فلسطين.

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وقال وانغ وين بين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "خلال رئاستها المتناوبة في مجلس الأمن الدولي سيبذل الجانب الصيني قصارى جهده من أجل استعادة السلام في فلسطين".

وأضاف أن الصين ستسعى لتعزيز الوفاق في المنظمة الدولة و"ستتخذ خطوات مسؤولة وهامة بسرعة" لتسوية الأزمة القائمة وحماية السكان المدنيين.

وتابع: "نحن مستعدون لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وبذل جهود حثيثة لإنهاء الصراع ووقف التصعيد حتى يتم حل القضية الفلسطينية وفق خطة دولتين لشعبين.

المصدر: تاس