 
مباشر

الخارجية الصينية: سنبذل قصارى جهدنا في مجلس الأمن الدولي لاستعادة السلام في فلسطين

أخبار العالم

الخارجية الصينية: سنبذل قصارى جهدنا في مجلس الأمن الدولي لاستعادة السلام في فلسطين
AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd5o

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأن بكين ستبذل خلال رئاستها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي، قصارى جهدها لاستعادة السلام في فلسطين.

إقرأ المزيد
المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار
المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار

وقال وانغ وين بين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "خلال رئاستها المتناوبة في مجلس الأمن الدولي سيبذل الجانب الصيني قصارى جهده من أجل استعادة السلام في فلسطين".

وأضاف أن الصين ستسعى لتعزيز الوفاق في المنظمة الدولة و"ستتخذ خطوات مسؤولة وهامة بسرعة" لتسوية الأزمة القائمة وحماية السكان المدنيين.

وتابع: "نحن مستعدون لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وبذل جهود حثيثة لإنهاء الصراع ووقف التصعيد حتى يتم حل القضية الفلسطينية وفق خطة دولتين لشعبين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا