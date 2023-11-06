الإمارات: جلسة مجلس الأمن حول الوضع في غزة الخميس المقبل

أعلنت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن الجلسة القادمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة ستنعقد يوم الخميس القادم.

وقالت نسيبة: "كما أفهم، سيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس. وكجزء من الرئاسة الصينية، نعتزم أيضا طلب عقد اجتماعات منتظمة، رسمية وغير رسمية، لمواصلة التركيز على هذه الكارثة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة".

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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في وقت سابق بأن بكين ستبذل خلال رئاستها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي، قصارى جهدها لاستعادة السلام في فلسطين.

وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي