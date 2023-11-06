الولايات المتحدة تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير يوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

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وقالت الصحيفة إنها صفقة الأسلحة الكبيرة تأتي وسط مخاوف متزايدة في الكونغرس وبين بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أرسلت إخطارا رسميا في 31 أكتوبر لقادة الكونغرس بشأن النقل المخطط للقنابل الدقيقة "Spice Family Gliding Bomb Assemblies" وهو نوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

وأفادت نقلا عن مراسلات اطلعت عليها، بأن شركة تصنيع الأسلحة "رافائيل يو إس إيه" ستنقل القنابل إلى شركتها الأم الإسرائيلية رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها تل أبيب.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قدمت جميع أنواع الدعم منذ السابع من أكتوبر تاريخ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

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وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال"، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + "وول ستريت جورنال"