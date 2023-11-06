وزير الدفاع اللبناني: الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل القواعد والأعراف

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، وإن ادانة المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي.

ولفت سليم إلى نه "إدانة ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب، ذلك ان الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، فضلا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب".



وأضاف: "بديهي والحالة هذه ان تكون المواقف العربية والدولية، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حداً لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والأطفال والنساء".



وتابع: "آخرها أمس في الجنوب حيث استشهدت ثلاث فتيات أطفال وجدتهن في استهداف السيارة المدنية التي كانت تقلهن مع والدتهن التي لا تزال تخضع للعناية في المستشفى ما اوقع مأساة عائلية تعجز الكلمات عن وصفها".

المصدر: "ليبانون ديبايت"