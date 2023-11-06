الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ اعتراضي قرب تل أبيب: خطأ تقني

قال الجيش الإسرائيلي إن سقوط صاروخ اعتراضي الليلة الماضية في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، ويجري التحقيق في الحادث.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى سقوط الصاروخ الاعتراضي الليلة الماضية في منطقة مفتوحة بمنطقة ريشون لتسيون، وقال إنه "خلل فني، ويجري التحقيق في الحادث"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات".

يذكر أن صاروخا أطلقته القبة الحديدية، فشل ليل الأحد الاثنين، في اعتراض صواريخ أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة، وسقط فوق منطقة سكنية وسط إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو انطلاق أول صاروخ من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار في الخلفية.

وظل الصاروخ محلقا في السماء حتى اختفى.

وبعد لحظات، انطلق الصاروخ الثاني من نفس بطارية الإطلاق، لكن لسبب ما، انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية، محدثا دويا كبيرا.

المصدر: RT