مجلس الأمن القومي الأمريكي: مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب لم يتحدد بعد

أعلن منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن مستقبل قطاع غزة لم يتحدد بعد.

وقال كيربي: "مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية لم يتحدد ولا يزال محل نقاش من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

وأضاف: "يبقى هذا الموضوع ضمن نقاشات نجريها مع إسرائيل والشركاء في المنطقة. لم نصل بعد إلى المرحلة التي سيكون من الممكن فيها تحديد حلول ملموسة".

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تظل حركة "حماس" في السلطة في قطاع غزة.

وتشن اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة أسفر عن مقتل اكثر من 8300 شخص وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن "أمام إرهابيي حماس إما الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار ثالث".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تبعات الحرب على غزة ستكون كارثية على إسرائيل وعدد من البلدان إذا لم تنتصر اسرائيل" في هذه الحرب.

المصدر: نوفوستي