حكومة غزة: الجيش الإسرائيلي يأمر المواطنين بالتوجه جنوبا ويقصفهم في الطرق ويمنع إسعافهم

قال المكتب الحكومي في غزة إنه يتلقى عشرات المناشدات حول وجود مئات الجثامين بالشوارع بمناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجه للممر الآمن المزعوم احتماء من غارات الليلة الماضية.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، في بيان، أن أوامر الخروج التي يروجها الجيش الإسرائيلي عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات الممولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة له لأنه يأمر المواطنين للتوجه إلى جنوب القطاع ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم.

وأكد أن"طواقم الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لم تتمكن من إخراج الجرحى ولا تستطيع الوصول إلى عشرات القتلى الموجودين في الطرقات التي يزعم الاحتلال أنها آمنة".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قد نشر خريطة عبر منشور لما وصفه "الطريق الآمن" الذي يتوجب على أهل غزة للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة.

#عاجل أيها سكان غزة،

أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تضر بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحة سكان غزة وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحًا والثانية 14:00 بعد الظهر. من أجل… pic.twitter.com/H7BpiUqyTf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2023

كما فند المكتب الإعلامي، صحة الادعاءات الإسرائيلية حول المستشفيات منوها بأنها تقدم خدمات طبية فقط، مشددا على الاستعداد التام لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لحماية المستشفيات من الغارات الإسرائيلية وتحريضه المستمر.

من جهته صرح المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، بخروج 16 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل.

كما شدد على أنه منذ 4 أيام لم يتم فتح أي ممر آمن لإيصال الجرحى إلى معبر رفح.

#متابعة | المكتب الإعلامي الحكومي:

- بات قطاع غزة يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبر و3 أخرى للحصول على المياه.



- سجلت الطواقم الحكومية 2300 مفقوداً فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

المصدر: وكالة شهاب