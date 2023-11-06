مراسلتنا: إصابتان في عملية طعن عند باب الساهرة في القدس وتحييد المنفذ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن قرب باب الساهرة بالقدس الشرقية.

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وأفادت مراسلتنا بإصابة شخصين في عملية طعن عند باب الساهرة في القدس، مشيرة إلى أن الإصابات في صفوف حرس الحدود.

ولفتت المراسلة إلى تحييد منفذ العملية وإغلاق أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

بدوره، أفاد موقع "واينت" بإصابة إسرائيلية (20 عاما) بجروح خطيرة، وإسرائيلي (20 عاما) بجروح طفيفة في حادثة الطعن قرب مركز شرطة شاليم بالقدس.

ولفت إلى أنه تم نقلهما إلى مستشفى هداسا في القدس.

وأكد الموقع أن "القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن مزيد من الإرهابيين"، وفق تعبيره.

يتبع..