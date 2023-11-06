المستشار النمساوي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني أزمة الرهائن في قطاع غزة

بحث المستشار النمساوي كارل نيهامر، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، وكيفية العمل على إطلاق سراحهم بمن فيهم نمساوي

وشدد نيهامر في محادثاته مع عباس على ضرورة "إطلاق سراح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نمساوي، الذين اختطفتهم حماس دون أي شروط".

وقالت وسائل إعلام نمساوية إن "المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن تجري حاليا عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية وستواصل النمسا لعب دور نشط هنا".

يشار إلى أن نيهامر طلب من عباس المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

بدوره أكد عباس على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.

وأضاف الرئيس أن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما شدد على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

المصدر: وكالات