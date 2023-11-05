وزير الخارجية الإيراني يحذر من أمر "لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة راي1 التلفزيونية الإيطالية: "سيكون توسيع الحرب أمرا لا مفر منه إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد السكان المدنيين في غزة".

وأضاف: "هناك قوى مقاومة أخرى في لبنان واليمن يمكنها التصعيد".

ووفقا له، يجب على إيطاليا الضغط على الولايات المتحدة، التي تسيطر على القوة العسكرية لإسرائيل، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مضيفا: "وإلا فإن الصراع سيشتعل".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT