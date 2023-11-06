"أكسيوس": الإنزال الجوي الأردني في غزة تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي

قال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن عملية الإنزال الجوية الأردنية لإيصال مساعدات إلى مستشفى في غزة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

ولم يذكر "الموقع" أي تفاصيل عن عملية التنسيق التي تمت.

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وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن القوات الجوية الأردنية أسقطت جوا "مساعدات طبية عاجلة" إلى مستشفى ميداني أردني في غزة مع تزايد التحذيرات بشأن نقص الإمدادات في المستشفيات المكتظة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال الجيش الأردني في بيان إن الإمدادات الطبية أسقطت بالمظلات من طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني بسبب نفاد الإمدادات من المستشفى.

وكان الإنزال الجوي ضروريا بسبب التأخير في نقل المساعدات برا عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفقا للجيش الأردني.

المصدر: RT