صحفي إسرائيلي يكشف من قاد بنفسه عملية إنزال مساعدات لغزة.. الملك عبد الله الثاني أم رئيس الأركان؟..

أكد المراسل العسكري الإسرائيلي روعي كايس، أن المساعدات الإنسانية التي أسقطها الأردن في غزة من الجو لم يتم فحصها من قبل أي أجهزة إسرائيلية.

وقال كايس: "المساعدات الإنسانية التي أسقطتها القوات الجوية الأردنية في غزة لم يتم فحصها من قبل أي أجهزة إسرائيلية. وكان من المفترض أن يكون الملك عبد الله على متن طائرة النقل، لكنه في النهاية كان رئيس أركان الجيش الأردني".

وفي وقت سابق، نشر الجيش الأردني لقطات لإنزال جوي لمساعدات طبية من طائرة الشحن العسكرية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن عسكرية أردنية أسقطت مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في شمال قطاع غزة.

وهذه هي أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، مما يزيد من احتمال وجود طريق آخر لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة إلى جانب معبر رفح.

المصدر: RT