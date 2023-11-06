شاهد.. طائرة عسكرية أردنية تسقط بالمظلات مساعدات طبية في غزة

نشر الجيش الأردني لقطات لإنزال جوي لمساعدات طبية من طائرة الشحن العسكرية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن عسكرية أردنية أسقطت مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في شمال قطاع غزة.

وهذه هي أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، مما يزيد من احتمال وجود طريق آخر لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة إلى جانب معبر رفح.

المصدر: AP