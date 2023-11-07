لحظة بلحظة.. شهر على الحرب في غزة

مر شهر كامل على اندلاع الحرب. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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يتبع..