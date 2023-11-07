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لحظة بلحظة.. شهر على الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. شهر على الحرب في غزة
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مر شهر كامل على اندلاع الحرب. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ31
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ31

يتبع..

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