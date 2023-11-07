مصدر يعلن إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

صرح مصدر دبلوماسي أنه من المتوقع إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر: "هناك سبب للاعتقاد بأنه في اليوم أو اليومين المقبلين سيتم إجلاء الروس من قطاع غزة".

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وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق بأن روسيا تواصل العمل مع كافة الأطراف بكثافة من أجل البدء بسرعة في إجلاء مواطنيها من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.

المصدر: تاس