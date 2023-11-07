الجيش الاسرائيلي يعلن اكتشاف أنفاق شمال قطاع غزة ومستودعا عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فريقا قتاليا تابعا للواء المظليين كشف عن فتحات أنفاق ووسائل قتالية خلال عملية في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في إطار العملية البرية الجارية في قطاع غزة، قاد الفريق القتالي التابع للواء المظليين عملية مركزة في شمال قطاع غزة، تم خلالها استكمال السيطرة على المنطقة الواقعة شمال القطاع.

وأضاف أنه خلال العملية تم اكتشاف فتحة نفق تحت أرضي بجوار حديقة ملاه، كما تم الكشف عن فتحة تحت أرضية ومستودع عسكري.

المصدر: RT