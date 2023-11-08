تركيا: تجارتنا مع إسرائيل انخفضت إلى النصف

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، انخفاض التبادل التجاري مع إسرائيل أكثر من 50 بالمئة منذ 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضح بولاط في تصريح للصحفيين بالعاصمة الكويتية أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".

وكان موقع "Calcalist" العبري قد قال إن عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف بحسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).

ونقل الموقع الاقتصادي الإسرائيلي عن بيانات أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.

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وأشار "Calcalist" إلى أن وزارة المالية تصف هذا التقييم بأنه متفائل.

وذكر في المقال أن حكومة إسرائيل أنفقت على مكافحة وباء كوفيد-19، حوالي 160 مليار شيكل.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: الأناضول