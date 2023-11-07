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متظاهرون يطبعون بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض (صور + فيديو)

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متظاهرون يطبعون بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض (صور + فيديو)
AFP
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ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، قاموا خلال نهاية هذا الأسبوع، بطبع بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه حتى صباح يوم الاثنين، لم يتم بعد "تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن: تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بالتنسيق مع الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بالتنسيق لإزالة الطلاء".

متظاهرون يطبعون بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض (صور + فيديو)

وتظهر الصور عند بوابة الدخول شمال البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب، وملصقات مؤيدة لفلسطين ورسائل تدعو إلى "تحرير فلسطين" في أعقاب المظاهرة في واشنطن العاصمة يوم السبت.

متظاهرون يطبعون بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض (صور + فيديو)
AFP

وأكدت رئيسة شرطة العاصمة بالإنابة باميلا سميث أن الإدارة تعمل على احترام الاحتجاجات السلمية، مضيفة: "تتعامل إدارة شرطة العاصمة مع مئات الاحتجاجات والمظاهرات وغيرها من الأحداث كل عام، ونحن ندعم ونسهل على الأشخاص ممارسة حقهم في الاحتجاج بأمان وسلام".

وقالت الخدمة السرية إن عملاءها حول البيت الأبيض والمباني التنفيذية لم ينفذوا أي اعتقالات خلال المظاهرات.

يذكر أنه خلال التظاهرة، تسلق المتظاهرون بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن المطلق لإسرائيل. 

هذا وقام أعضاء خدمة المتنزهات الوطنية بنصب ستارة سوداء أمام البوابات الخارجية للبيت الأبيض، فيما يتم العمل على تنظيف الطلاء الأحمر.

المصدر: "فوكس نيوز" + RT

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