وزير الطاقة القبرصي: الحرب بين إسرائيل وفلسطين غيرت الوضع وعلينا استغلال الفرصة

أعلن وزير الطاقة القبرصي أن تداعيات الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين قد توفر قوة دافعة لخطط إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي البحري إلى قبرص لمعالجته وشحنه إلى الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو على أن القتال في قطاع غزة ورغبة إسرائيل في تعزيز أمن الطاقة يضفي ثقلا على كابل كهرباء مقترح تحت البحر بقدرة 2000 ميغاواط سيربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص بالبر الرئيسي الأوروبي عبر اليونان.

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قال باباناستاسيو إن اتصالات إسرائيل مع تركيا بشأن التعاون المحتمل في مجال الطاقة، وهي جزء لا يتجزأ من رغبة الحكومة الإسرائيلية في إبقاء جميع الخيارات المتاحة مفتوحة، ربما تكون قد تراجعت على جانب الطريق نظرا لانتقادات تركيا القاسية المتزايدة للممارسات الإسرائيلية في غزة.

وأكد أن الحرب "غيرت الوضع إلى حد ما، وهنا يتعين على قبرص الاستفادة من هذه الفرصة الناشئة".

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة أبدت اهتماما "فوريا" بالاستثمار في الكابل الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار يورو (2.03 مليار دولار). وأشار إلى أن الأردن أبدى أيضا اهتماما "بأن يصبح جزءا من النقاش".

بعد أن أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مئات الآلاف من المشاركين في تجمع مؤيد للفلسطينيين الشهر الماضي بأن بلاده تخطط لاتهام إسرائيل رسميا بارتكاب جرائم حرب، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعيد تقييم العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.

وربما تكون العلاقة المتدهورة قد أدت إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام إسرائيل لتصدير إمداداتها الفائضة من الغاز في ظل البدائل التي تقدمها قبرص المجاورة.

وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل المشروع بمبلغ يصل إلى 657 مليون يورو (702.57 مليون دولار). وتخطط قبرص لسحب 100 مليون يورو أخرى من صندوق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، وتأمل أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبي للبلاد قرضًا بقيمة 600 مليون يورو أخرى. ومن المتوقع أن يقوم مستثمرون آخرون بتغطية الباقي.

المصدر: أ ب