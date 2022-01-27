الاتحاد الأوروبي يدعم خط الكهرباء الذي يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان

خصص الاتحاد الأوروبي 657 مليون يورو (736 مليون دولار) لمد كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميغاوات من المقرر أن يربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص واليونان.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليد، إن "التمويل هو أكبر استثمار لقبرص على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمثل نصيب الأسد من المبلغ الإجمالي الذي خصصه مرفق التواصل التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يمول مشروعات البنية التحتية، لمشروع واحد هذا العام".

وأوضحت أن الأموال تمكن الأطقم من البدء في تركيب جزء من الكابل الذي سيربط قبرص بكريت وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار). ومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات تحويل الأموال هذا الصيف.

وأضافت أنه بخلاف الثقل الجيوسياسي للمشروع، فإنه سيضمن أمن الطاقة في قبرص ويعزز القدرة التنافسية في قطاع إمدادات الطاقة، ويساعد البلاد على الانتقال بسهولة أكبر إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.

وكانت بيليدس ونظيراها اليوناني والإسرائيلي وقعوا اتفاقا في أكتوبر الماضي لتسريع العمل الفني في الكابل الذي أطلق عليه اسم "يورو-آسيا إنتركونكتور".

المصدر: شح