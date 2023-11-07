مسؤول فلسطيني يرد على دعوة إسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على سطح المريخ

علق رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، على تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي يدعو لقيام دولة فلسطينية على سطح المريخ.

وأكد فتوح أن تلك التصريحات "ليست غريبة على العقلية التي أيدت وشاركت باستمرار في الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة والضفة، والتي لا تعترف بالآخر وتنكر وجوده".

وأضاف فتوح: "تصريحات لابيد العنصرية، تعكس حقيقة أنه لا يوجد في دولة الاحتلال شريك أو من يتطلع إلى السلام واستقرار المنطقة، وسيكون مكانهم محكمة جرائم الحرب على ما ارتكبوه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها بأكبر جريمة إبادة وتطهير عرقي في العصر الحديث".

وحمّل فتوح المجتمع الدولي الذي يوفر الدعم والحماية المسؤولية "عن وقاحة قادة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يشجعهم على التمرد على الأخلاق والقوانين والمبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الذي يطبق حسب معايير الغرب العنصرية".

المصدر: وفا