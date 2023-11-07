"سرايا القدس" تعلن استهداف تجمع لمدرعات الجيش الإسرائيلي شمال غرب غزة

أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الثلاثاء، استهدافها لتجمع مدرعات للجيش الإسرائيلي شمال غرب غزة بعدد كبير من قذائف الهاون.

وقالت في بيان: "تمكن مجاهدونا من إيقاع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بين بركة أبو دقة وبوابة أبو ريدة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون والاشتباك المباشر معها قبل عودتهم إلى قواعدهم بسلام".

وأكدت "سرايا القدس" قصفها لآليات الجيش الإسرائيلي برشقة صاروخية، واستهداف مركز قيادة تابع للقوات الإسرائيلية خلف مصنع بيونير شمال غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

المصدر: RT