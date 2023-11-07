"كتائب القسام" تنشر فيديو التحام مباشر لمقاتليها مع القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الثلاثاء مقطع فيديو يوثق عملية التحام مباشر لمقاتليها مع القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، أن قرابة 900 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، مشددا على أن "الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب".

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ولفت إلى أن "ما يصل العالم من صور مجازر الاحتلال لا يمثل سوى 30% بسبب استهداف الصحفيين وقطع الانترنت والكهرباء"، مطالبا بـ"تقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب بسبب المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين".

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT