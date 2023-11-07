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"القسام" تعلن ارتفاع حصيلة الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11

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Globallookpress Xinhua
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أعلنت كتائب "القسام" ارتفاع عدد الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11 بعد أن دمر مقاتلو الكتائب دبابتين أخريين.

وقالت الكتائب إن الدبابتين دمرتا على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.

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وأفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك، أكد المراسل أن اشتباكات عنيفة جدا تدور غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا.

المصدر: RT

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