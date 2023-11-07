مراسلنا: اشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة وغارات إسرائيلية مكثفة شمال وجنوب القطاع

أفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

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وأكد مراسلنا، مقتل وإصابة عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد المراسل بمقتل 14 شخصا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خانيونس بصاروخين، لافتا إلى أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جهة أخرى، أفاد المراسل بسماع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كذلك، أكد المراسل أن اشتباكات عنيفة جدا تدور غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا.

المصدر: RT