الطيران الإسرائيلي يقصف أطراف مواقع في جنوب لبنان وسماع دوي انفجارات عنيفة (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية استهدفا أطراف بلدتي عيتا الشعب والناقورة جنوب لبنان.

وقالت المراسلة إن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت أحراج اللبونة في ‎الناقورة وأحراج الحدب في ‎عيتا الشعب وأطراف ‎كفركلا ومرتفعات ‎شبعا وتلة الحقبان.

‏وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت بالقذائف أطراف مروحين وعيتا الشعب وأطراف رامية.

كما شن الطيران الإسرائيلي هجوما على أطراف رأس الناقورة في القطاع الغربي.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله.

المصدر: نوفوستي