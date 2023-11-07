نتنياهو: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله.

وقال نتنياهو: "سنستمر بالدفاع عن حدودنا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام حزب الله الذي يحاول تهديد أمن أراضينا ومواطنينا، إذا قرر حزب الله دخول الحرب فهذا سيكون خطأ مصيريا".

وأضاف: "مدينة غزة يتم تطويقها، والعملية العسكرية تتقدم بشكل لم تعرفه غزة من قبل، صفينا مئات المقاتلين ومنهم قيادات خططت لـ7 أكتوبر، ودمرنا مراكز قيادة لحماس، وحماس تكتشف أننا نصل لأماكن لم نكن نصل لها".

وتابع: "طلبت من الصليب الأحمر أن يزور كافة المختطفين والتأكد من سلامتهم".

وختم نتنياهو: "لن يكون وقف إطلاق نار بدون استعادة المختطفين، وأقول لأهالي المختطفين: نحن نعمل بكل الوسائل والجهات من أجل إعادة أبنائكم".

مر شهر كامل على اندلاع الحرب. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT