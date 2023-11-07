الجيش الإسرائيلي يعلن أن عملياته القتالية باتت وسط مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن المعارك باتت وسط مدينة غزة، وهي أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يحمل نفس الاسم.

أعلن ذلك قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، وقال نحن نقاتل الآن في المراكز الرئيسية لقطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي: "للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، تقاتل قوات الجيش الإسرائيلية في قلب مدينة غزة. في قلب الرعب".

وشدد على أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس" في قطاع غزة هي "حرب معقدة وصعبة، ولها تكاليفها".

وأشار القائد العسكري إلى أن "الأهداف واضحة: تدمير منظمة حماس الإرهابية وتهيئة الظروف لعودة الرهائن إلى ديارهم".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل الآن على اكتشاف الأنفاق وتدميرها، وتدمير الأسلحة، ومواصلة التقدم.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي :لن يهدأ ولن يتوقف حتى تكتمل مهمته".

المصدر: نوفوستي