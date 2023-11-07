مسؤول سابق في الموساد: نحن أقرب إلى بداية القتال من نهايته ونصر الله مستعد لتحمل خطر الانجرار للحرب

صرح مسؤول سابق في الموساد الإسرائيلي يدعى "أ" بأنهم أقرب إلى بداية القتال من نهايته، مشيرا إلى أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله على استعداد لتحمل خطر الانجرار إلى الحرب.

وأضاف في بداية مداخلته الهاتفية: "أعتقد من حيث الوقت، أننا أقرب إلى البداية من النهاية، حتى لو كانت حملة محدودة".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "بالنسبة للشمال، كما انتقلنا بعيدا عن سبعة أكتوبر زادت مصالحهم الخاصة والاعتبارات فقط.. أحد الاعتبارات الحاسمة لنصر الله في صباح السابع من أكتوبر هو إضعاف الجيش والمجتمع الإسرائيليين".

وأردف بالقول: "الأصوات التي تسمع داخل لبنان تخبر بعدم السماح للبنان بالدخول في الحرب"، مشيرا إلى أن أمين عام حزب الله جسن نصر الله على استعداد لتحمل خطر الانجرار إلى الحرب".

وصرح "أعتقد أننا ندير الحرب بالتوازن المطلوب.. نحن بحاجة إلى العودة الأمريكية، هناك نظام محوري ضخم هنا قيوده هي الولايات المتحدة.. علينا أن نتذكر أن بايدن في عام الانتخابات ومع مرور كل يوم هناك شخصان يبنيان على هذا الصوت، بايدن وحماس.. حماس تعرف أن إسرائيل ستأتي وتنفجر عليه وتركز على المسلمين في العالم الذين سيقررون الرأي العام العالمي.. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف إسرائيل الآن هو الرأي العام العالمي الذي سيمنعنا من هزيمة حماس".

وأفاد في تصريحاته "آمل أن نبذل قصارى جهدنا لضمان هزيمة حماس، وجلب الرهائن والأسرى، والحفاظ على الصداقة مع الولايات المتحدة لأنها مهمة".

وذكر أن "طريقة إيران هي عدم بذل جهد مباشر.. في هذه الحالة القلق ليس من إيران بل من حليفها الرئيسي حزب الله وفي الوقت الحالي في حالة الطوارئ يجب التعامل مع رأس الأخطبوط".

إقرأ المزيد

وأشار إلى الأيام التي سبقت الحرب حيث قال: "هناك مأساة في تصور الأمن الإسرائيلي.. من الواضح وجود فشل هنا".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: "معاريف"