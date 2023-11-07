جبهة الشمال.. الذعر يدفع إسرائيل لتخصيص نصف قدراتها العسكرية باتجاه لبنان

كشف "حزب الله" اللبناني أن العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية، مؤكدا أن المقاومة اللبنانية لن تكتفي بذلك.

ووفقا لما صرح به الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في كلمته الأخيرة فإن جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان أي أكثر من 80 ألف جندي وضابط.

كذلك دفعت العمليات على الحدود اللبنانبة الإسرائيلية، بالجيش الإسرائيلي إلى تخصيص نصف القدرات البحرية باتحاه لبنان وجرها في البحر المتوسط قرب لبنان وحيفا.

وكرست القيادة الإسرائيلية ربع القوات الجوية الإسرائيلية باتجاه لبنان، كما ركزت في هذا الاتجاه حوالي نصف الدفاع الصاروخي، وثلث القوات اللوجيستية.

ودفعت العمليات العسكرية على الحدود مع لبنان عشرات الآلاف من سكان المستوطنات إلى النزوح، وإخلاء عدد كبير من المستوطنات الأخرى.

المصدر: RT