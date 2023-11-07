قتلن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.. تشييع امرأة وحفيداتها الثلاث

جرت مراسيم تشييع جثامين امرأة لبنانية وحفيداتها الثلاث في مسقط رأسهن بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء، بعد يومين من مقتلهن في الاستهداف الإسرائيلي لسيارة مدنية بالقرب من الحدود.

وسار المئات من الرجال والنساء مع النعوش الأربعة التي لفت برايات سوداء وبيضاء أثناء نقلها في شوارع بلدة عيناتا، حاملين صور سميرة عبد الحسين أيوب وحفيداتها الثلاث، ريماس شور (14 عامًا) وتالين شور (12 عاماً) وليان شور (10 أعوام).

المصدر: AP