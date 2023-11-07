إعلام عبري: سقوط صاروخين على الجولان السوري المحتل (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الثلاثاء بأن صاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل.

وقالت مراسلة RT إن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.

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وذكرت مراسلتنا في لبنان أن 20 صاروخا على الأقل أطلقت من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية نفذت عمليات اعتراض في أجواء المنطقة في القطاع الشرقي.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه عقب دوي صفارات الإنذار شمالي الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر الإطلاق بنيران المدفعية.

🔴 فيديو من الجولان المحتل لاعتراض بعض الصواريخ التي انطلقت من لبنان



📌 الجيش الإسرائيلي في بيان محدّث: تم رصد حوالي 20 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل. وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية pic.twitter.com/KBXY0cHmjX — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) November 7, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + إعلام عبري